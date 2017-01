Politie ontvangt vijf tips in zaak brandslachtoffer Lindsey

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt vanavond in de uitzending aandacht aan de woningbrand in de Gounodstraat in de wijk Randenbroek.



Bij de brand raakte Lindsey ernstig gewond. Zij bezweek een dag later in het brandwondencentrum in Beverwijk aan haar verwondingen. Ook de 25-jarige zus van Lindsey was die nacht in het huis. Zij kampte met ademhalingsmoeilijkheden en moest behandeld worden in het ziekenhuis.



Aangestoken

De politie vermoedt dat het vuur omstreeks 4 uur 's ochtends is aangestoken en doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Er zijn tot op heden geen verdachten aangehouden. Gisteren deed het Expertteam Visualisatie en Reconstructie onderzoek in de woning om 360 gradenfoto's en 3D-scans te maken voor het lopende onderzoek naar de oorzaak van de woningbrand.



Woensdag komt de zaak aan bod in Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.