Politie richt schietbaan in op bedrijventerrein Soesterberg

De voormalige bedrijfspanden van Hypsos zijn volledig ontruimd en sinds 1 januari 2016 in eigendom van de gemeente Soest. Het voornemen is om deze panden op niet al te lange termijn te slopen en op deze kavel in Soesterberg-Noord woningen te bouwen.



Voertuigen

Slopen gebeurt nog niet dit jaar. Met de gemeente Soest is overeengekomen dat de politie de bedrijfspanden tot 31 december 2016 op de dinsdagen en vrijdagen van 7.00 tot 16.30 uur gebruikt.



Voor de omgeving betekent dit dat twee dagen per week (on)opvallende politievoertuigen in de buurt en op het voormalige terrein van Hypsos verschijnen. Er is ook geüniformeerd politiepersoneel aanwezig. Deze politiemensen oefenen uitsluitend binnen het gebouw en op het afgesloten binnenterrein.



Patronen

Met simulatiewapens kunnen knalpatronen worden afgeschoten. Het geluid hiervan kan zo nu en dan hoorbaar zijn, is de verwachting van de politie.

Evenementenbureau Hypsos is inmiddels gevestigd aan de Centurionbaan op het bedrijventerrein Richelleweg.