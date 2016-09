Politie vraagt om beelden van fatale vechtpartij doodgeslagen Voorthuizenaar (32)

Volgens de politie vond de vechtpartij op twee plekken plaats. Rond half 12 liepen de vrienden de Bananenbar uit en staken bij de Molensteeg de brug over naar de Oudezijds Achterburgwal. Op de brug werd gevochten door drie vermoedelijk Poolse mannen en een groep licht getinte mannen. De vriendengroep met Robert probeerden de ruzie te sussen, waarop de drie vermoedelijk Poolse mannen zich tegen hen keerden.



Hersenletsel

De ruzie verplaatste zich naar de Casa Rosso en verhevigde zich. Gerritsen werd daar mishandeld en liep zwaar hersenletsel op. De Voorthuizenaar zou, mogelijk met een hard voorwerp op het hoofd zijn geslagen. Daardoor verloor hij het bewustzijn. Hij werd door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en overleed vandaag aan zijn verwondingen.



De politie heeft inmiddels honderden uren beeldmateriaal van ondernemers en getuigen binnengekregen. Er hangen in de omgeving veel camera's, maar de politie gaf aan dat ten tijde van de vechtpartij het erg chaotisch en druk was op straat en dat daardoor de beelden moeilijk te interpreteren zijn.



sms-bom

De politie geeft aan alles op alles te zetten om de daders te vinden en komt dan ook graag in contact met getuigen. Binnenkort krijgt iedereen die op het moment van de mishandeling in de buurt was een sms. De politie wil meer informatie over de aanleiding van de vechtpartij en waarom de ruzie zich heeft verplaatst.



De politie noemt Gerritsen een liefhebbende vader. Hij laat twee kinderen en zijn vrouw achter.