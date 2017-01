Politie vraagt om beelden van woningbrand in Randenbroek

De 11-jarige Lindsey die zaterdagochtend vroeg ernstig gewond raakte bij de woningbrand in Amersfoort, is gisteren overleden. De politie gaat uit van brandstichting en doet grootschalig onderzoek.

Nauwelijks kan de buurvrouw, rechts van het getroffen huis, uit haar woorden komen. De tranen blijven maar komen. In gebrekkig Nederlands vertelt ze hoe vreselijk ze het vindt wat er is gebeurd. Dat het meisje overleden is kan ze nauwelijks bevatten. ,,Ze was mijn vriendin'', vertelt haar dochter in de deuropening. ,,We werden wakker van de rook en de stank. Toen zijn we de straat op gegaan. We waren bang.''

Voor het hek van de woning in Randenbroek getuigen bloemen, een kaartje en een knuffelbeer van steunbetuigingen uit de buurt. Kaarsjes zijn aan het einde van de middag door een groepje schoolkinderen neergezet.

Knal

Bewoners hoorden zaterdagochtend even voor vier uur een knal bij de woning in Randenbroek, waarna een auto hard wegreed. Het Team Grootschalig Onderzoek (TGO), met daarin verschillende specialisten, heeft de zaak in onderzoek. Of het gezin problemen had, is niet bekend. Buurtbewoners beschrijven de familie als rustig en vriendelijk. Lindsey, die met haar moeder en 25-jarige zus in de woning woonde, was net 11 geworden.

Een aantal uren na de brandstichting, als de technische recherche bezig is met uitgebreid sporenonderzoek, is goed te zien hoe de gang van de woning zwartgeblakerd is. Op de grond liggen asresten, die zorgvuldig met een schep worden weggeruimd. Een rechercheur zit op zijn knieën en ruikt aan overblijfselen in de hal. De voordeur is zwaar gehavend. Dat is het werk van de brandweer, die zo snel mogelijk binnen probeerde te komen om de vlammen te lijf te gaan.

Na het eerste bluswerk troffen brandweerlieden Lindsey zwaargewond aan. Haar oudere zus, die ook in het huis aanwezig was, kampte met ademhalingsproblemen door het inademen van te veel rook.

Een traumahelikopter met een gespecialiseerde arts, landde in de omgeving om het 11-jarige meisje acute bijstand te verlenen. Ze overleed gistermiddag in het brandwondencentrum in Beverwijk, waar ze in allerijl naartoe was gebracht.

Rechercheurs van het TGO zijn het hele weekeinde bezig geweest op de plaats delict. Buren en overburen werden ondervraagd, terwijl in de woning sporen werden veilig gesteld. Een kei ter grote van een grapefruit is in beslag genomen. Mogelijk zou die zijn gebruikt om een ruit te vernielen.