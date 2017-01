Politie zoekt auto en busje na fatale woningbrand Gounodstraat

Dat zou tussen 03.00 en 04.00 uur 's ochtends zijn geweest. De brand zou om half 4 ontstaan zijn. Volgens de politie zijn de bestuurders van de voertuigen 'in ieder geval belangrijke getuigen'. Ze zouden op de Haydnstraat, Wagnerstraat en Weberstraat zijn gezien.



Bij de brand raakte de 11-jarige Lindsey Ngo ernstig gewond. Zij overleed een dag later in het brandwondencentrum in Beverwijk. Haar zus had na de brand last van ademhalingsproblemen, maar wist op tijd de woning te verlaten. Lindsey kon pas na het blussen door brandweermannen uit de woning worden gehaald.



De politie gaat er van uit dat de brand is aangestoken. 15 rechercheurs doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Eerder vandaag liet de politie weten dat het onderzoeksteam 5 tips binnen heeft gekregen en dat er ook beeldmateriaal is gedeeld.



Politiewoordvoerder Jacqueline van Houten deed in Opsporing Verzocht ook een oproep aan chauffeurs van taxibedrijven. ,,Mogelijk reden ze die nacht in de buurt en hebben ze iets gezien. We zijn ook nog steeds op zoek naar bewoners met bewakingscamera's of mensen die op de brand zijn afgekomen en beelden hebben gemaakt."



Afgelopen maandagochtend 23 januari werd er door het Expertteam Visualisatie en Reconstructie een 'driedimensionale' scan gemaakt van de woning. Met deze 3D-scan beschikt het onderzoeksteam over een exacte schets van de woning vlak na de brandstichting. Eerder werd al sporen- en buurtonderzoek gedaan.