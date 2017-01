Prinses Beatrix wordt 79 jaar

Haar agenda is uiteraard minder gevuld met verplichte nummers als toen ze nog staatshoofd was, maar bij het wekelijks overleg op paleis Noordeinde steekt Beatrix nog regelmatig haar hand op als wordt gevraagd wie naar een bepaald evenement wil gaan. Kunst en cultuur hebben een voorkeur, maar ook om maatschappelijke problemen bekommert ze zich nog steeds.

Afgelopen zaterdag was ze als vanouds bij Jumping Amsterdam en maakte een meer dan kwieke indruk. Ze nam ook alle tijd voor het paardensportevenement, en vertrok pas tegen middernacht. Prinses Beatrix lijkt ook goed hersteld van haar knieoperatie begin oktober toen in het Franciscus/Vlietland ziekenhuis in Schiedam een prothese werd aangebracht in haar rechterknie. Eind 2005 was ze geholpen aan haar linkerknie.