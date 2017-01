Provincie is problemen rond Syntus zat: Ultimatum verloopt vandaag

Veel reizigers klagen steen en been over de busdienst van Syntus. Ook bijna een maand nadat het bedrijf het werk van vervoerder Connexxion overnam, houdt de klachtenstroom aan. ,,Connexxion, kom snel terug''', meldt een facebookgebruiker. ,,Je maakte fouten, maar dit is écht helemaal niets.''



Syntus wijt een deel van de problematiek aan een rechtszaak die concurrent Connexxion aanspande tegen de gunning. Hierdoor had het bedrijf slechts drie weken de tijd om zich voor te bereiden.



Streng toezicht

Verantwoordelijk bestuurder Jacqueline Verbeek-Nijhof van de provincie heeft Syntus een ultimatum gesteld. Vandaag moet het beter gaan. Verbeek-Nijhof gaat hierna over op 'streng toezicht, kritisch volgen en het maken van harde afspraken met de vervoerder'. Adjunct-directeur Emile Broersma gaf eerder aan te verwachten deze deadline te halen.



Ook reizigersvereniging Rover hoopt dat Syntus de zaken vanaf vandaag beter op orde heeft. ,,Er is begrip voor de opstartproblemen'', zegt woordvoerder Aldo Markus. ,,De voorbereidingstijd was te kort. Op dinsdag kunnen we pas iets zeggen over de aangekondigde verbeteringen. Dan zijn er spitstijden geweest en ook de vakantie is afgelopen.''



Syntus kreeg veel klachten over te late vertrektijden, buschauffeurs kenden de routes niet goed, er werden haltes overgeslagen en bussen kwamen niet. Of ze waren zo vol dat instappen niet meer mogelijk was.