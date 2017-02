Raat en Kennedy begraven strijdbijl

Eerder dreigde Raat een kort geding aan te spannen tegen Kennedy omdat die zich in het blad Binnenlands Bestuur negatief uitliet over Raat. Deze juriste is al lange tijd met de gemeente Amersfoort in een juridisch gevecht over de bescherming van haar persoonsgegevens. De gemeente en Raat eisen over en weer forse geldbedragen van elkaar voor de gemaakte juridische kosten enerzijds en financiële genoegdoening anderzijds. Dat leidde in Binnenlands Bestuur tot een artikel waarin Raat onder andere 'paranoïde gedachten' werden toegedicht.