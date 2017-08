Recherche onderzoekt uitgebrande bestelbus in Liendert

De brand brak rond kwart over vier uit. De brandweer heeft het vuur geblust. Het voertuig had geen kentekenplaten.

De recherche doet onderzoek. ,,We hebben daar wat verdachte omstandigheden aangetroffen", zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens. ,,Welke dat zijn kan ik nog niet delen, daarvoor is het nog te vers." Jens kan nog niet zeggen of het busje is aangestoken of gebruikt voor criminele doeleinden.