Rechter geeft buurman Massagewereld Soest opnieuw ongelijk

Update Patholoog opgeroepen voor kademoord in Amersfoort

19:15 De patholoog die het lichaam onderzocht van de doodgestoken Amersfoorter Michael de Boe, verschijnt op 14 juni in de rechtbank. Zijn uitleg over de toegebrachte wond kan volgens de rechter meer duidelijk maken over wat er zich eind oktober afspeelde aan de Kleine Koppel.