Rollenspel in Onze Lieve Vrouwetoren

Vanaf zaterdag 14 januari worden op elke tweede en vierde zaterdag van de maand scènes in en rond de 'Lange Jan' gespeeld, die het leven in Amersfoort rond 1560 weergeven. Het was de tijd van de Reformatie; de Spanjaarden hielden Amersfoort bezet en het rooms-katholicisme had de macht. Ketters werden openlijk vervolgd. Pelgrims bezochten de stad, waar het Mariabeeldje wonderen verrichtte. Maar Amersfoort was toen ook een stad, waarin heksenvervolging slachtoffers maakte. Dit vormt het uitgangspunt voor het nieuwe rollenspel 'Stampij in de Toren'. Coördinator Roswitha Viney schetst het beeld van het majestueuze Lieve Vrouwekerkhof in de late middeleeuwen: een grote stenen kruiskerk vulde toen het hele plein. Via een houten doorgang was de kerk verbonden met de ruim 98 meter hoge toren, die dateert van 1444.

Ontploffing Van die kerk is niets meer overgebleven na een zware ontploffing in 1787. In 1806 werd de kerk afgebroken en restte slechts een leeg plein en de wel bewaard gebleven toren. In het rollenspel spelen vrijwilligers van Levende Historie ongeruste binnenpoorters (burgers) van Amersfoort, die zich verzamelen bij de toren om de ingang van de kapel, waarin zich het Mariabeeldje bevindt, te bewaken. Het gerucht gaat dat de heks Malle Mette er rondloopt. De schout (zeg maar de politiechef en de rechter van de stad) is gewaarschuwd om op te treden. ,,Schout Vincent van der Houven - die in die tijd daadwerkelijk ook schout van Amersfoort was - komt, maar vindt dat de burgervrouwen zeuren'', vertelt Viney. ,,De schout gelooft niet dat Malle Mette een heks is. Andere vrouwen zeggen dat Malle Mette niet de kerk is ingegaan, maar de toren. Op de eerste verdieping van de toren vinden de schout en de binnenpoorters de vermeende heks.''

Rechtszaak

,,Wat volgt is een rechtszaak. Ter plekke zal hij aan een tafel rechtspreken. Eén van de vrouwen beschuldigt de heks 's nachts op een bezem te vliegen en op een muur te landen. Een ander zegt dat ze naakt op het kerkhof op de Groenmarkt stond te dansen. De beschuldigingen worden door de schout verworpen. Immers, wat deed de vrouw 's nachts in haar eentje bij die muur. Zal ik dat eens aan je man vertellen? En wat deed jij midden in de nacht op het kerkhof? Malle Mette wordt vrijgesproken.''



Als onderdeel van de torenbeklimming gaan bezoekers, na het rollenspel, naar boven met een gids. ,,De gids vertelt wat heksen in de late middeleeuwen in Amersfoort te wachten stond. Vermeende heksen werden bij de Helle Brug (Bollebrug) in het water gegooid. Bleef de vrouw drijven dan was ze schuldig en dus een heks. Verdronk ze dan was ze onschuldig, maar moest ze dat met haar leven bekopen. Een veroordeelde heks wachtte de galgenheuvel waar ze gewurgd en opgehangen werd, of op de brandstapel terechtkwam. De hele stad liep er voor uit.''



Met dit rollenspel wil Levende Historie de historie van Amersfoort in herinnering roepen. ,,Het jaar 1560 zit vol sappige details'', zegt Viney.



'Stampij in de Toren', 14 jan, 13.00 uur, Onze Lieve Vrouwetoren, Amersfoort. Meer informatie op levendehistorie.nl