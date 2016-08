Ruiter (10) en paard op nippertje gered van trein in Soest

De 10-jarige ruiter hoorde bij een lesgroep van manege Nieuw Eldorado aan de Bosstraat. De groep stak onder begeleiding van twee instructrices het spoor aan de Foekenlaan over. Een mountainbiker haalde de groep in en raakte hierbij in het voorbijgaan één van de paarden. Het paard bleef van schrik verstijfd stilstaan op het spoor. Op dat moment kwam er een trein aan.



Eén van de instructrices twijfelde geen moment, sprong van haar eigen paard en trok het paard, met het meisje erop, van het spoor. ,,Alles gebeurde in enkele seconden", vertelt Irene Snoek, eigenaresse van de manage. De trein kwam enkele meters voorbij de ruiter en haar paard tot stilstand. Het paard en het meisje stonden toen tussen de spoorboom en de trein in. ,,Je kan op geen enkele andere manier van het spoor af als er een trein aankomt, door het hek dat alles afsluit." Dit heeft de manege aangekaart bij de gemeente. ,,Wellicht zijn er mogelijkheden om de oversteek veiliger te maken voor ruiters", hoopt Snoek.



Op hol

Doordat de machinist claxonneerde, sloegen de overige paarden op hol. Vier van de ruiters vielen van hun paard. Allen keerden ongedeerd terug naar de manege. Daar lichtte Snoek de ouders van de kinderen in, die vooral blij waren dat het voorval goed was afgelopen. De dienstdoende machinist, Roy Boxem uit Hengelo, twitterde na het incident dat hij 'er wel even klaar mee was'. Ondanks de goede afloop spreekt hij zijn twijfels uit: 'Geen idee hoe het werkt, maar het spoor overgaan met een groep van zo'n tien paarden lijkt mij wel riskant. (kuddediereneffect)', Twitterde hij na het incident.



Volgens Snoek voldeed de groep aan de eisen bij het oversteken van het spoor. ,,De ruiters reden twee aan twee het spoor over en er waren twee begeleiders aanwezig", vertelt Snoek. ,,We hadden het op geen betere manier kunnen doen, dit is een ongelukkige samenloop van omstandigheden geweest."



Doorgereden

De mountainbiker die het dier raakte, reed door. De manege gaat hem niet aangeven. Snoek: ,,Ik geloof niet dat het met opzet is gebeurd. Er is uiteindelijk ook niets mis gegaan."



De manege blijft na het incident gebruik maken van de route over het spoor. Het meisje dat op het stilstaande paard zat, is van de schrik bekomen en gaf aan gewoon door te gaan met paardrijden.