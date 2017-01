Alle hens op de schaats

Om 11.00 bevonden zich al zo'n honderd schaatsers op het ijs van de natuurplas bij Woudenberg. Ze hadden geen boodschap aan het waarschuwingsbord met de tekst 'onbetrouwbaar ijs' dat beheerder Wolbertie de Ruiter van het Henschotermeer langs de toegangsweg kiet plaatsen.



,,Het ijs is niet dik genoeg en dus niet veilig'', zei de beheerder vrijdagavond ,,Een handjevol schaatsers kan wel, maar als het er veel meer worden dan is het risicovol en hebben we een probleem. Dan gaan we ingrijpen. We houden het nauwlettend in de gaten. Om iedereen te houden moet het ijs minimaal 10 centimeter dik zijn."



Tot ingrijpen van de toezichthouders leidde de drukte op zaterdagochtend, na een koudere nacht dan was voorspeld, in elk geval niet.