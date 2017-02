Schennispleger in Amersfoortse bus sloeg vaker toe

De politie heeft man verhoord. Hij heeft zich volgens de politie vaker schuldig gemaakt aan schennispleging. De politie roept getuigen en slachtoffers op zich te melden. Een speciale oproep heeft de politie voor een slachtoffer die door de man werd lastiggevallen op 20 januari. Dat was in de bus van Amersfoort naar Leusden op de Heiligerbergerweg.



Tonen

De man had een week de tijd om zich aan te geven bij politie. Deed hij dit niet, dan zou de politie beelden van zijn actie tonen in opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.



Eerder, op 23 december, ging de man ter hoogte van de Hogeschool Utrecht naast een 19-jarige vrouw ging zitten en begon te masturberen.



De vrouw rende in paniek naar de chauffeur die 112 belden en de deuren van de bus probeerde te sluiten. Maar de schennispleger glipte net op tijd door de deur en ontsnapte.