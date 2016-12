'Slopende tijden, maar we geven niet op'

Stichting moet Joey naar Amerika helpen

Keep on Fighting, heet de stichting die de familie Snijders oprichtte na het ongeluk van Joey. Gericht op mensen in de leeftijdscategorie 25-40 jaar met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Voor wie in ons land geen passende behandeling bestaat. De stichting haalde tot nu toe 60.000 euro op, waarvan een deel gebruikt is voor bijvoorbeeld de verbouwing van het huis van Joey in Kattenbroek, muziektherapie en kosten voor het benefiet.



Rob: ,,Er staat ongeveer 40.000 euro op de rekening. Ik geef volledige openheid van zaken, zodat iedereen precies weet waar we het geld voor gebruiken. We zijn aan het onderzoeken of een behandeling in het Amerikaanse Atlanta hem beter perspectief kan bieden. Dat kost dan ongeveer een ton. We komen dus tekort, terwijl er nauwelijks donaties binnenkomen. Dat bedrag moet veel hoger kunnen. Half Nederland kende Joey. Doen wij dan iets verkeerd? Reden dat we de komende tijd ons meer laten zien. We zijn bijvoorbeeld uitgekozen als goed doel bij de wedstrijd van het Hilversums elftal tegen oud-Ajax. We zijn de stichting aan het professionaliseren.''



Keep on Fighting zet zich ook in voor andere mensen met NAH. ,,Het zou mooi zijn als er bij elk ziekenhuis een draaiboek komt voor ouders en begeleiders van mensen met niet aangeboren hersenletsel. Wat komt er op je pad, bij welke instanties moet je zijn, wat is WMO, welke trajecten kun je volgen? Als ik Kevin Melessen niet had gekend, wisten we bijvoorbeeld niet van het bestaan van een loopapparaat (bij Instituut Jacob Cats in Ermelo) dat Joey op de been helpt. We willen mensen wegwijs maken naar zorg- en revalidatiecentra, inzicht geven in de mogelijkheden."