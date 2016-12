Sneeuwpret in Lage Vuursche ondanks warme kerst

Het idee is een schot in de roos voor de zakenman: honderden mensen kwamen erop af. Er moesten vandaag verkeersregelaars aan te pas komen om het massaal opgekomen publiek in het bos een parkeerplek te geven.



De entree tot de sneeuwbaan is gratis. Behalve van de heuvel afroetsjen konden bezoekers vandaag ook meedoen aan een sneeuwballengevecht.



Smelten

Gezien de hoge buitentemperaturen vreest Ter Welle dat de sneeuw snel zal smelten, maar zolang het blijft liggen is iedereen welkom. Het plan is een jaarlijkse traditie te beginnen.



Vanwege de drukte zijn er op social media enkele teleurgestelde reacties van bezoekers te lezen.