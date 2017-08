Snelheid moet eruit op gevaarlijke Moorsterweg

De gemeenten Woudenberg en Leusden breken al geruime tijd het hoofd over de vraag hoe de snelheid eruit gehaald kan worden op de smalle weg. Aan beide zijden staan vlak bij het wegdek bomenrijen langs de weg. De afgelopen jaren zijn daar diverse ernstige aanrijdingen mee gebeurd. Daarbij vielen zwaargewonden. Vorig jaar overleed een motorrijder bij een eenzijdig ongeluk. Tijdens een rally met klassieke auto's raakten twee mensen ernstig gewond toen hun Volvo Amazone zich om een boom krulde. De optie om de bomen te kappen en een stuk minder bomen - verder van de weg af - terug te plaatsen, is op de tekentafel gesneuveld. In plaats daarvan ligt nu het voorstel op tafel om een aantal verkeerremmende maatregelen te nemen. Ter hoogte van de kruisingen met de Dashorsterweg en met de Goorsteeg worden zogeheten 'zichtplateaus' aangelegd. Daarnaast wordt de belijning op de weg aangepast. Daardoor moet de weg veel meer de uitstraling krijgen van een weg waar niet hard gereden mag worden. De snelheidsremmers zullen het landbouwverkeer niet hinderen.

Pieksnelheden

De Moorsterweg is een 60 kilometerweg. Snelheidsmetingen hebben uitgewezen dat gemiddeld 59 kilometer per uur op de weg wordt gereden, terwijl 30 kilometer per uur wenselijk is. De pieksnelheden liggen veel hoger.



Volgens het Leusdense CDA-raadslid Wim Vos, die een zowel in Leusden als Woudenberg raadsbreed gesteunde motie indiende om de weg veiliger te maken, zijn de aanpassingen op dit moment het hoogst haalbare. ,,Het is een lastige weg en ik begrijp dat het geld er nu niet is voor ingrijpende maatregelen. Daarom kan ik nu zeggen dat alle kleine beetjes welkom zijn, en laten we hopen dat ze ook werken.''