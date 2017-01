Soest ziet af van bezwaar tegen 130 km op A28

In beroep gaan heeft geen zin, concludeert de gemeente, want daar zijn geen gronden voor. Een adviesbureau heeft in opdracht van Soest uitgezocht of het zin heeft het rijksbesluit aan te vechten. Nee, is de conclusie. Bezwaar maken tegen de hogere geluidsbelastingen voor de omgeving heeft geen zin.



Op grond van het in 2013 genomen besluit om de A28 te verbreden zijn er al hogere geluidswaarden toegestaan dan er daarvoor golden. Wel zal jaarlijks worden gemeten of de 'geluidsproductieplafonds' worden overschreden. Dan zijn extra maatregelen nodig om Soesterberg te beschermen tegen het lawaai van de A28.



Soest vindt het jammer dat ze het besluit niet kan aanvechten. De gemeente blijft bij haar mening dat het rijk geen goede belangenafweging heft gemaakt. Ook andere gemeenten langs de A28 overwegen beroep in te stellen,weet Soest te melden. Het is nog onduidelijk of zij dit gaan doen.



Rijkswaterstaat heeft op 60.000 punten langs de snelwegen in Nederland meetpunten (officieel: virtuele referentiepunten) staan. Voor ieder punt is een maximaal toegestane geluidsproductie berekend. Dat maximum heet het geluidproductieplafond. Die plafonds liggen doorgaans tussen de 50 en 65 decibel, aldus Rijkswaterstaat. Als de normen worden overschreden, moeten er maatregelen worden getroffen.



Uit de geluidregisterkaart van Rijkswaterstaat blijkt dat het plafond bij Soesterberg op 68,3 dB is gesteld, ter hoogte van de Leusderheide op 70 dB, bij de afslag Maarn/Doorn in Amersfoort op 66,3 en bij de afslag Leusden op 68,4 dB. Bij Nijkerk, waar de snelweg naast een bedrijventerrein ligt, is de plafondwaarde 71,2 dB. Momenteel wordt bij Soesterberg 67,2 gemeten. Bij Utrecht liggen de waarden dichter bij de 60 dB.