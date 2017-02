Speelfilm geeft beeld van Amersfoort begin 20e eeuw

Het speelt zich af in de stad aan het begin van de twintigste eeuw. Hoofdrolspeler is een bewoner van de Mannenzaal. De première is op zondag 12 maart in theater De Lieve Vrouw. Vrijwilligers van Levende Historie, die elke zomer onder meer in de Mannenzaal de historie van Amersfoort naspelen, hebben ook rollen. Daarnaast hebben enkele horecazaken meegewerkt, alsmede het Kuipersmuseum in het Friese Sloten.



De leden van onze filmclub zijn een mix van beginners en gevorderden. In het kader van het jubileum organiseren De Eemfilmers ook het jaarlijkse filmfestival van de regio Midden-Nederland van de NOVA. De NOVA is de landelijke koepelvereniging van amateurfilmclubs in het land.



Het festival vindt op zaterdag 8 april plaats in Theater Idea in Soest. Tijdens dit festival worden de beste films getoond die gemaakt zijn door amateurs.



Een trailer van de film is al te zien op www.eemfilmers.nl