Sporthal in Overhees lijkt steeds verder weg

De komst van een nieuwe sporthal in de wijk Overhees lijkt steeds minder een optie, na een tumultueuze informatieavond gisteren in de sportzaal van het Willaertgebouw in Soest.

Voor de uitnodiging van de gemeente om mee te doen aan een nadere studie naar de zes beoogde locaties, voelde vrijwel niemand. Een onhandige opmerking van avondvoorzitter Arjan Kaashoek gooide olie op het vuur van de honderden tegenstanders.

,,Als u tegen een sporthal in de wijk bent, kunt u maar beter niet meedoen met de workshops’’, zei hij. De gemeente is van plan met groepjes bewoners twee workshops te beleggen: een over de minimumeisen die aan een sporthal gesteld moeten worden en daarna een over de haalbaarheid van een van de zes locaties.

,,Niet slim’’, zegt woordvoerder Henk Koster van het actiecomité Meer Aandacht voor Overhees achteraf. ,,Maar ik was wel blij met de teneur van de avond. Vrijwel niemand, zo bleek uit het applaus en de rode kaarten die werden opgestoken, was voor een sporthal in Overhees. Wij blijven vinden dat de gemeente drie stappen terug moet doen.’’

Quote Overhees is een volwassen wijk geworden. Volgroeid. De wijk is vol. Bewoonster Een bewoonster verwoordde het gevoel van de wijk kernachtig met de woorden: ,,Overhees is een volwassen wijk geworden. Volgroeid. De wijk is vol. Er kan geen sporthal meer bij.’’ Een belangrijk argument is de grote verkeersdrukte in de wijk uit de jaren zeventig en tachtig. De straten zijn helemaal niet aangelegd voor zoveel verkeer, gaf ook wethouder Jannelies van Berkel toe.

Drie stappen terugdoen betekent dat Soest de hele discussie over de noodzaak van een tweede sporthal en de haalbaarheid van een nieuwe sporthal op de plek van de huidige, afgeschreven sporthal zou moeten overdoen. Tot nog toe voelt het gemeentebestuur daar niet voor, omdat er bij de optie nieuwbouw Beukendal voor Overhees alsnog een nieuwe gymzaal bij moet komen voor de scholen. En de nieuwe sporthal blijft dan overdag dicht voor scholen. Dat betekent dat het aanzienlijk duurder wordt in exploitatie.

Volledig scherm De wethouders Pijnenborg (r) en Van Berkel verdedigen zich voor een zaal boze inwoners. © AD De wijkbewoners hadden een warm applaus voor Jan Paauw, raadslid voor Gemeentebelangen Groen Soest. Die partij gaat een businesscasestudie doen naar de haalbaarheid van herbouw van Beukendal. ,,Er is zoveel weerstand tegen Overhees, dat kunnen we niet naast ons neerleggen’’, zegt Paauw. Ook de uitspraak van wethouder Janne Pijnenborg dat de mening van de wijk belangrijker is dan financiën, gaf enige hoop aan de tegenstanders dat Overhees misschien toch gespaard blijft.