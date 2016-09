Stappubliek keert zich in Amersfoort massaal tegen politie

,,Rond 23.30 uur kwam de melding binnen dat het onrustig was op de Oliemolenhof. Een feest in een horecagelegenheid was voortijdig afgebroken na verschillende incidenten", zo laat de politie weten. De jongeren bezocht een feest in poppodium Fluor.



Wapenstok en honden

Een van de bezoekers, het 17-jarige meisje, weigerde te vertrekken en beledigde de agenten. Ze werd aangehouden. Toen de menigte zich ermee ging bemoeien ontstond volgens de politie een grimmige sfeer en moesten wapenstok en politiehonden worden ingezet.



De groep bekogelde agenten met stenen en politieauto's raakten beschadigd. Een agent raakte gewond. Nadat de agenten versterking hadden gekregen en het uitgaanspubliek van het Eemplein was verdreven, keerde de rust terug.



Onacceptabel

De politie zegt de agressie en het geweld tegen haar medewerkers 'onacceptabel' te vinden en getuigen te zoeken om de aanstichters te pakken. ,,Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.''