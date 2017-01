High tech hartoperatie

Stef Meester wandelt met rottweiler Balou over de Stadsgracht vlak bij zijn huis, langs bevroren weilanden. De molen en de oude kerktoren van de hervormde kerk, maken het Anton Pieckplaatje compleet. Meester geniet weer. Hij kan weer een half uur lopen. Hoe anders was dat drie maanden geleden?



De voormalige markthandelaar in vis zat in een scootmobiel, na bijna vier jaar ploeteren met zijn gezondheid en ernstig hartfalen. De pompfunctie van zijn hart deed het nog maar voor 30 procent. Bij een goed functionerend hart ligt dit tussen de 60 en 70 procent.



Het is de dag voor kerst 2012. De drukste dag van het jaar voor visboer Stef Meester. Vissalades, paling, zalm, garnalen. Het is alleen nog een kwestie van produceren en klaarzetten. Die nacht wordt hij om 02.30 uur wakker. Het voelt alsof er een vrachtwagen op zijn borst geparkeerd staat. Meester stapt uit bed en banjert tot 04.00 uur door de woonkamer. Ik breng eerst het personeel naar de markt en ga dan naar het ziekenhuis, redeneert hij.



Zover komt het niet. Een zoon belt 112. Medici dotteren Meester in het ziekenhuis. De vijftiger is getroffen door een zwaar hartinfarct. Op de ongunstigste plek, de tussenwand van de linker hartkamer en de voorwand van het hart. Hij verlaat het ziekenhuis op oudejaarsdag. Het contrast is groot. De hardwerkende ondernemer is veranderd in een man die buiten adem is als hij de trap oploopt. En hij zit ineens thuis. In een tijdsbestek van drie jaar krijgt hij telkens nieuwe medicijnen. Hij slikt negen pillen per dag. Meester blijft doodmoe.



Medici nemen een hartecho en zien een aneurysma (uitstulping red.) in de linkerhartkamer. ,,En toen kreeg ik te horen dat ik vanwege mijn leeftijd in aanmerking kwam voor die nieuwe operatietechniek'', zegt Meester (kader).