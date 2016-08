Straatfestival Spoffin op noodweer voorbereid

Gisteravond werden de voorstellingen tijdig stil gelegd. Voordat het noodweer uitbrak hadden de artiesten en het publiek alle tijd om een veilig heenkomen te zoeken in de cafés van de binnenstad. Toen de bui weer was overgedreven, werden de meeste voorstellingen hervat.



Hoge eik

,,Alleen bij De Jongens in het Burgemeester Brouwersplantsoen was het even spannend,'' zegt Brombergen, ,,Het decor bestaat uit een bouwwerk, dat geplaatst is onder een hoge eik. Niet fijn als de bliksem zou inslaan. Maar ook dat is goed gegaan.'' Van De Jongens werd gisteravond helemaal afgezien. Op een ander moment wordt deze voorstelling ingehaald.