Taakstraffen voor seks met minderjarige prostituee

De destijds minderjarige scholiere was in 2014 in de greep van een loverboy, die haar dwong zich te prostitueren. Ze had bij klanten thuis of in het bos achter het DierenPark Amersfoort seks met 15 à 20 mannen. De 2.000 euro die ze kreeg moest ze afstaan. De vriend kreeg vorig jaar in hoger beroep 6 jaar celstraf.