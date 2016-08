Tanks op 'catwalk' zeer goed bezocht gezinsuitje

Als de modellen Stuart, Sherman, Flammpantzer, Leopard en niet te vergeten de Russische T72 hun paraderende rondjes maken, is het commentaar niet anders dan dat van een 'ladyspeaker'. 'Snel, wendbaar en met een laag silhouet.' 'Compact, heel handig en gebruiksvriendelijk.' 'Dit exemplaar heeft een bijzonderheid: het draagt de gevechtssporen van de strijd tegen de Japanners.'



Nog mooier

De Engelse tankexpert, die het commentaar mede verzorgt, heeft niet zo'n omfloerste stem als zijn landgenoot David Attenborough bij natuurfilms. Maar ook hij spreekt vol liefde over 'fantastische' staaltjes en 'bijzondere' eigenschappen. Vooral bij de Duitse exemplaren raakt hij in vuur en vlam. Die zijn heel zeldzaam, benadrukt hij, omdat zij na Tweede Wereldoorlog niet zijn 'doorgebruikt'. Op het TankEvent zijn de best bewaarde en gerestaureerde vechtmachines van Hitlers leger te zien. Twee Duitse dertigers, die vanuit het Ruhrgebied speciaal voor dit event naar Soest zijn gekomen, zijn onder de indruk van de show. ,,Nog mooier en grootser dan ik had verwacht,'' vertelt één van hen, ,,So etwas gibt es in Deutschland nicht.'' De liefhebbers willen niet met hun naam in de krant. Op de vraag wat ze zo boeit aan tanks, klinkt het eensgezind: de techniek.



Machtsvertoon

Onder de 5000 bezoekers die zaterdag niet terugdeinsden voor lange wachtrijen, zitten veel gezinnen met jonge kinderen. Grootvader Willem Bosch uit Renkum is er van overtuigd dat Nederland niet zonder leger kan, en dat jongeren daarop gewezen mogen worden. ,,Het is machtsvertoon. Maar wel zinvol machtsvertoon. Zonder tanks valt onze vrijheid niet te bewaken.''' ,,Zolang er mensen zijn, zijn er wapens,'' vervolgt Bosch nuchter,,,Eerst verdedigden we ons met de blote handen. Toen kwam de pijl en boog en zo verder. Het doorontwikkelen van wapens hou je niet tegen. Het is leerzaam om te zien hoe dat met tanks is gebeurd.''



Game

Even verderop in de wachtrij voor een ritje in een tank staat het gezin Van Loon uit Alkmaar. Pelle (14) en Okke (12) blijken de aanjagers van dit uitstapje te zijn. ,,Ze zijn gek van de game World of Tanks,'' vertelt vader Huub, ,,Door dit spelletje weten ze echt alles van tanks. Vooral ook van de Duitse types uit de Tweede Wereldoorlog, want die 'speellijn' is het meest populair. Ze zijn uitgevoerd in neutrale kleuren, dus geen hakenkruizen, maar fijn vind ik dat natuurlijk niet. Ik ben van de generatie die weet dat Duitsers de bad guys waren.'' Moeder Annemiek had als enige twijfels bij de vraag of het TankEvent nou wel zo'n gezellig gezinsuitje is. ,,Mijn eerste reactie was: moet dat nou. Maar ik weet ook hoe bezeten Pelle en Okke van World of Tanks zijn. De kans om de types in het echt te zien, wil je ze niet ontnemen.'' ,,Jongetjes blijven jongetjes,'' zegt vader Huub, ,,Daar verander je niks aan. Zolang het onderscheid tussen spel en werkelijkheid maar duidelijk blijft.'' ,,Ik wilde een tijdje militair worden,'' zegt Okke, ,,Nu niet meer. Ik had toen nog niet goed begrepen dat er in het echt geen tweede leven bestaat.''