Inzet Valleihopper voor scholieren loopt uit op drama

De inzet van de taxibus Valleihopper voor het vervoer van scholieren in de Gelderse Vallei is gisteren en vandaag uitgelopen op een drama.

Waarschijnlijk een paar honderd kinderen uit Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Scherpenzeel, Rhenen, Ede, Veenendaal enWageningen zijn niet opgehaald of moesten meer dan een uur en soms nog langer wachten voor ze naar een speciale school of dagopvang konden worden gebracht.

Quote Wij willen Gomes weer terug. Daar heb ik nooit één klacht over gehad Ilona Stok-Van Essen, moeder

Een aantal kinderen is weggebracht of opgehaald door ouders zelf een goedwillende buurman of een leerkracht van de speciale school. Zelfs de lokale taxidienst Gomes, die jarenlang het leerlingenvervoer heeft gedaan in Barneveld, te hulp is geschoten. Nijkerk heeft ouders al laten weten dat ze een taxi mogen bellen in noodgevallen op kosten van de gemeente.

Facebookpagina

Moeder Ilona Stok-van Essen uit Barneveld, wier zoontje twee keer thuis anderhalf uur moest wachten en maandagmiddag niet werd thuisgebracht, gaat met andere ouders hebben een facebookpagina openen: Klachten Valleihopper. ,,Wij willen Gomes weer terug’’, zegt ze. ,,Daar heb ik nooit één klacht over gehad. Pas vorige week kreeg ik een brief dat Gomes het niet meer doet. Zo jammer.’’

Stok en andere ouders hebben er geen vertrouwen in dat het snel wordt opgelost. Dat maken ze onder meer op uit verhalen van chauffeurs, die nauwelijks zouden weten welk rooster ze hebben.

En uit het aantal vacatures dat er op internet staat voor chauffeurs, die nu ook vaak van buiten de Valleiregio komen. ,,Ook kunnen we nergens terecht met klachten. De telefoon wordt niet opgenomen, mailtjes worden niet beantwoord’’, zegt Stok. ,,We zijn pas vorige week verrast dat Gomes het niet meer doet.’’

De Valleihopper, de regiotaxibusdienst die sinds 1 januari mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking vervoert in de Vallei, is sinds afgelopen maandag ook verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Waarom de start van de dienst voor zo'n duizend leerlingen maandag problematisch verliep, is nog niet duidelijk. Van het aantal klachten is momenteel geen beeld. Alle wethouders van de regio zijn dinsdag bij elkaar geweest.

Geschrokken

,,Dat het een eerste dag niet honderd procent gaat, is nog te snappen, maar deze keer zijn we er erg van geschrokken'', zegt woordvoerder Betsy Jansen van de Regio Foodvalley. Dit samenwerkingsverband van gemeenten regelt het leerlingenvervoer en de regiotaxi. ,,Het is niet acceptabel. We hebben er dinsdag alles aan gedaan om het beter te kunnen laten lopen.''

Hetty Groeneveld uit Barneveld heeft maandag en dinsdag drie keer moeten wachten op de bus die haar gehandicapte zoon Elias (10) zou komen halen en brengen. ,,Ik hoorde van de chauffeurs dat ze hun planning voor die dag nog niet hadden. Mijn zoon merkt er niet zo veel van, maar voor de organisatie eromheen is het lastig. Je staat op tijd op, aankleden, eten, om op tijd te zijn. Als je dan drie kwartier moet wachten, dan wordt niemand daar blij van.''

Regiecentrale

Vandaag was er nog geen duidelijk beeld waaraan het gelegen kan hebben. De Valleihopper, de regiotaxidienst die sinds 1 januari rijdt, doet sinds maandag ook het scholierenvervoer. De busjes worden gereden door drie vervoerders, Munckhof (Horst in Limburg), Van Driel (Oss) en Noot (Ede). De ‘regiecentrale’, Transvision uit Capelle aan den IJssel, plant de ritten in. En die krijgt de verzoeken van de Regio FoodValley, en die weer van de acht Valleigemeenten. Alle wethouders van de regio zijn gisteren bij elkaar geweest om te praten over een snelle oplossing.

Dat dat aantal schijven wellicht de oorzaak zou kunnen zijn van het mislopen van veel ritten maandag, is volgens Jansen niet zomaar te zeggen. ,,De regiecentrale heeft al heel veel ervaring. Voor Wageningen wordt het vervoer al sinds 1 januari geregeld en dat is tot de zomer goed gegaan. Ook met de regiotaxi loopt het goed en Transvision heeft ook al veel ervaring met de Valys. We gaan alles nu goed evalueren.''

Raadsvragen