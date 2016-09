Terugkeer van fantasie brengt winst

Vrijheid

Gepocheerde kalfshersens, preskop, gevulde varkenspoot, Jac Rijks kan erover praten op een manier die doet denken aan de vrijheid en fantasie die hij had als thuiskok.



Het interieur is met de komst van Bistro Robuste flink onder handen genomen. Met hulp van zijn vader, vrienden en een architect is een plezierig bistro-effect bereikt. ,,Het mag van mij best wat rumoerig zijn, dat hoort bij een bistro, maar ik heb een hekel aan de mobieltjes. Sommige gasten zitten nog niet of ze beginnen ermee.''



De Vlaamse lunchcultuur ontbreekt duidelijk in Utrecht, maar toch is Rijks niet ontevreden over de opkomst. Zelf trekt hij vrijwel dagelijks tijd uit om vers aanvoerde garnalen te pellen of in Noorse wateren met de hand gedoken coquilles uit de schelp te halen. Het niveau van de Utrechtse restaurants is wat hem betreft stijgende. ,,Zo'n zaak als Gastmaal Aan Tafel doet het erg goed en ik zie er meer in de Utrechtse middenklasse die omgaan met het betere product. Terecht, want ook de eisen van het publiek zijn duidelijk hoger geworden.''