Toch uitsluitsel in ruzie streekbusvervoer

Begin deze maand liet het Haagse rechtscollege nog weten geen gelegenheid te zien de zaak voor 11 december te behandelen. Nu blijkt toch een gaatje in de agenda gevonden: op 10 oktober treffen Connexxion en de provincie Utrecht elkaar. Het College doet doorgaans binnen zes weken uitspraak. Dat zou dan nog net voor het ingaan van de nieuwe dienstregeling het geval kunnen zijn.



Zitting

Connexxion wil vóór de zitting niet zeggen wat de bezwaren zijn. Ook de provincie Utrecht en de nieuwe vervoerder willen niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Hoe ver de voorbereidingen voor het vervoer in Utrecht zijn, wil woordvoerder Melanie Sneijder van Syntus niet zeggen. Kato Marijs van de provincie verzekert dat Syntus klaar zal zijn om het vervoer in december over te nemen.



Mocht de rechter de bezwaren van Connexxion honoreren dan is onzeker wie het busvervoer vanaf 11 december uitvoert. Vijf jaar geleden gebeurde er net zoiets toen de aanbesteding van het stadsvervoer overnieuw moest. Connexxion reed toen twee jaar langer door. Uiteindelijk nam Qbuzz het vervoer over.



Syntus wil tweehonderd nieuwe bussen laten rijden, deels hybride en deels elektrisch.