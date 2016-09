Trouwgrap: zee van bierflesjes in huis van kersvers echtpaar

Vriendengroep

De actie was het werk van de vriendengroep van Benny. Net nadat het stel op hun trouwdag op bruidsreportage was gegaan, hadden zijn vrienden het huis overgenomen. Enkele uren later stond de woning vol met duizenden bierflesjes.



De vriendengroep van Benny en Lisette heeft de flesjes in een maand tijd verzameld. Een plaatselijke bierkeet was een belangrijke leverancier. Volgend jaar juni trouwt opnieuw een lid van de Nijkerkse vriendengroep. Benny: ,,Dan gaan we deze actie natuurlijk overtreffen.''