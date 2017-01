Twee jonge olifantjes verwacht in DierenPark Amersfoort

Eerste Regenboogpluim COC voor Soester raadslid

11:45 Een nieuwe onderscheiding, de Regenboogpluim, is voor het eerst uitgereikt aan Yolande Gastelaars, gemeenteraadslid in Soest voor de Democraten Soest Natuurlijk (DSN). In haar eigen huis is ze feestelijk overvallen door een delegatie van het bestuur van COC Midden-Nederland die de prijs jaarlijks uitreikt.