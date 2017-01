Tweede burger overleden na arrestatie door de politie

De man zonder woon- of verblijfplaats was op het Smallepad in Amersfoort om 22.30 uur opgepakt wegens openbaar dronkenschap. Hij verzette zich tegen zijn arrestatie. Toen agenten hem in een cel wilde opsluiten, kreeg hij een duw, waardoor hij ten val kwam en gewond raakte. Hij liep hoofdletsel op en werd voor behandeling naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij geopereerd is.



Dood door schuld

De Rijksrecherche startte een onderzoek naar het incident. Nu de arrestant is komen te overlijden, wordt de agent die de man een duw gaf verdacht van dood door schuld. De Rijksrecherche zet het onderzoek voort.



Het is al de tweede keer in korte tijd dat een arrestant in Amersfoort komt te overlijden. Nijkerker Bertus de Man stierf op 16 januari na zijn arrestatie. Volgens de politie is er sprake van een cocaïnevergiftiging. Een door de nabestaanden ingeschakelde forensisch patholoog zet daar echter zijn vraagtekens bij. De nabestaanden van de man zeggen dat hij door grof geweld van de politie om het leven is gekomen.