Tweetal overlopen en aangehouden bij woninginbraak

Verdachten plofkraken voor de rechter

14:24 In de Utrechtse rechtbank staan vanmiddag zeven verdachten in een pro forma zitting voor de rechter. Justitie verdenkt de zeven van een reeks plofkraken in de regio Utrecht en in andere plaatsen in Nederland. Verslaggever Yelle Tieleman doet via Twitter verslag van de rechtszaken.