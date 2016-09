Twijfels rond veiligheid op station Amersfoort

Volgens Mulder is cameratoezicht het minste wat gedaan kan worden. ,,Ik ben hier groot voorstander van. Zeker op stations. Veiligheidssituaties kunnen snel veranderen. Gebeurt er iets en je hebt geen camera's, dan sta je direct al 10-0 achter en dat wil je echt niet.''

Ook terreurdeskundige Dick Leurdijk van het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael vindt de keuze van ProRail merkwaardig. ,,Ik krijg de indruk dat de urgentie van de veiligheid van station Amersfoort niet serieus wordt genomen. Als gemeente zou ik direct mijn zorgen uiten en vragen waarom het station niet eens beschikt over minimale veiligheidsmaatregelen als camerabewaking.''

De gemeente kon gisteren niet reageren.



Geen signaal

Op de vraag wat ProRail dan doet om de veiligheid van reizigers te garanderen, antwoordt Grootscholten kort: ,,Wij hebben geen signalen dat het onveilig is op station Amersfoort."Op dit station staan de toegangspoortjes nog steeds open. Beveiliging is op de keren dat deze krant poolshoogte nam op het station niet zichtbaar aanwezig. ,,Terroristen en andere kwaadwillenden kiezen plekken uit waar ze zo veel mogelijk slachtoffers kunnen maken en waar de kans op slagen daarop het grootste is. Het wordt zo wel heel aantrekkelijk voor ze gemaakt", aldus Mulder.

Leurdijk: ,,Het scenario van een aanslag in Nederland is niet onwaarschijnlijk. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid noemt de kans zelfs reëel. De situatie in Amersfoort vind ik daarom echt zorgelijk. Ik vraag me ook zeker af in hoeverre de situatie in Amersfoort model staat voor alle andere stations in Nederland.''