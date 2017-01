Inbrekers op heterdaad betrapt in Baarn

Eis: 11 en 8 jaar cel na fatale ripdeal in Eemnes

15:03 Tegen Benny B en Jimmy K. die in Den Haag terecht staan voor de gewelddadige dood van Benny's vader Gerrit uit Honselersdijk, is gisteren 11 en 8 jaar celstraf geëist. Zijn zoon en een 'vriend van de familie' zouden Gerrit in augustus 2015 dodelijk hebben mishandeld bij hotel De Witte Bergen in Eemnes.