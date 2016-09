Valwind richt ravage aan bij Nijkerk

De valwind liet een spoor van schade achter zich in het gebied tussen Nijkerk en Voorthuizen. Eén boom kwam op een woonboerderij terecht. Enkele straten zijn vanwege de troep afgesloten. De brandweer is uitgerukt om diverse meldingen van stormschade af te handelen.



Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de totale omvang van de schade, is nog niets bekend.



De onweersbui die over het midden van het land trok richtte veel meer schade aan dan het vooraf leek. Valwinden komen over het algemeen niet vaak (1 à 2 keer per jaar) voor in Nederland maar dit jaar zijn al verschillende meldingen ervan geweest. Onder meer in Breukelen en in Dedemsvaart. Het grootste verschil met een windhoos is dat bij een valwind de lucht met hoge snelheid in één richting over het land raast, in een relatief klein gebied.