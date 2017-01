Van mishandeling en ontucht verdachte vader voor rechter

De Bunschotenaar zou zijn kinderen regelmatig dagen- tot wekenlang hebben opgesloten op zolder,een aardappelhok en een zeecontainer. De kinderen zagen geen daglicht, aldus het OM. Ze kregen nauwelijks te eten en moesten hun behoeften doen in hun tijdelijke gevangenis.



De 57-jarige Bunschoter, voor wie het strengste gereformeerde geloof nog te rekkelijk is, werd in september gearresteerd nadat enkele inmiddels volwassen kinderen aangifte deden tegen hun vader. Volgens de dagvaarding voerde Henk K. een schrikbewind in de afgezonderde woning van het gezin tussen de brood- en visfabrieken van Spakenburg. De allerjongsten uitgezonderd, kreeg zijn kroost er met regelmaat van langs met de lat, een stuk hout of de vuisten van vader. Ook zou hij zich hebben vergrepen aan een van zijn dochters. Het meisje was volgens justitie 10 jaar toen het misbruik plaatshad.



Kettingzaag

De poging tot doodslag met de kettingzaag staat als schokkendste feit bovenaan de tenlastelegging. Henk K. snoerde een van zijn zoons vast op tafel, trok de kettingzaag aan en hield het gierende apparaat op centimeters van het hoofd van de jongen. Of het bij één keer bleef of vaker gebeurde, laat de verkorte dagvaarding in het midden. Een andere zoon werd volgens het OM bijna gewurgd door zijn tirannieke vader, die een imposant postuur heeft.