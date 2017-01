Van Morrison geeft concert in paleistuin Soestdijk

Syriër Jasem Hadid sluit gezin weer in de armen

29 januari Het was een bijzondere dag voor Syriër Jasem Hadid, die sinds 2015 in sporthal de Trits in Baarn verbleef waar vluchtelingen worden opgevangen. Vandaag reisde hij samen met Alrieke Tillema, vrijwilligster van de opvang in Baarn, naar Schiphol om zijn gezin weer in de armen te sluiten.