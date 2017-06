Verdachte dood Romy psychisch onderzocht

Motorrijder gewond bij ongeluk op knooppunt Hoevelaken

19:13 Op snelweg A28 is vanavond rond 17.30 uur een traumahelikopter geland om hulp te verlenen na een ongeluk op knooppunt Hoevelaken. Er is in ieder geval één gewonde gevallen. Het gaat om een motorrijder die tegen de vangrail is geknald.