Verdachten hondengevechten opnieuw aangehouden

Op 5 oktober vorig jaar werd de Amersfoortse samen met de man uit Soest en een 33-jarige man uit Zeist aangehouden op verdenking van het organiseren van gevechten tussen pitbulls op verschillende plekken in Nederland. Op de dag van de aanhouding stonden agenten na een tip te posten bij de woning van de Amersfoortse in de wijk Randenbroek. Toen de man uit Zeist de woning verliet, volgden agenten hem. Hij werd aangehouden toen hij een gewond dier zijn huis indroeg. Het dier was er slecht aan toe en is later geëuthanaseerd. Bij invallen in drie woningen werden die dag 25 pitbulls in beslag genomen, waaronder 11 puppy’s.

Pitbulls

Sommige honden waren agressief en hadden oude of verse wonden, kale plekken en littekens, passend bij oude bijtwonden. Daarnaast constateerde de dierenarts dat bij een van de honden een voorpoot verkeerd was gespalkt en dat bij een andere hond een wond was gehecht met nietjes. Ook waren de honden ondervoed en verwaarloosd.

16 van de 25 pitbulls kwamen niet goed uit een uitgebreide gedragstest door deskundigen. Ze vormden volgens de dierenartsen ‘door hun gedrag een blijvend gevaar voor de samenleving’. De honden hebben inmiddels een spuitje gekregen. De overige honden doorstonden het onderzoek wel en zijn te herplaatsen.

De eigenaren spanden in april tevergeefs een kort geding aan om te voorkomen dat een groot aantal van de honden werd afgemaakt. Tijdens het kort geding verklaarde verdachte Stephanie B.: ,,Ik heb een zoontje van 8. Dacht u dat ik hem daaraan zou blootstellen? Een pitbull is geen gemakkelijke hond, tenzij je hem africht en traint en liefdevol verzorgt. Ik doe dat allemaal en dan nemen ze uitgerekend bij mij de honden in beslag. Dat is onrechtvaardig. Weet iemand wel hoe erg ik ze mis? Hoe stil het nu in huis is?”

Filmpje

Landsadvocaat Gijsbrecht Nieuwland zei toen namens het Openbaar Ministerie (OM) in bezit te zijn van een filmpje waarop te zien is hoe er in de slaapkamer van verdachte Stephanie B. pitbulls op elkaar zijn losgelaten.

Tijdens het onderzoek naar illegale hondengevechten werden in april nog eens twee pitbulls van de verdachten in beslag genomen. Het OM vermoedt dat ook deze honden hebben meegedaan aan hondengevechten. Het onderzoek, in samenwerking met Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, wordt volgens het OM binnenkort afgerond. Het is niet bekend wanneer de verdachten voor de rechter moeten verschijnen.