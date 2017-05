Verplichte opname in inrichting voor steekpartij in drugshostel

De man heeft vaker last van psychoses. Doordat hij een drugscocktail had genomen viel hij een medebewoner aan die televisie zat te kijken. Relatief gezien vielen zijn verwondingen mee.



Zeker vijftien agenten, een compleet arrestatieteam en nog een leger politiemannen met honden waren er voor nodig een bewoner tot bedaren te brengen, en mee te krijgen naar het bureau.



Volgens de rechtbank in Utrecht is de dader door zijn psychische- en persoonlijkheidsstoornissen in combinatie met het drugsgebruik, schuldig aan poging tot doodslag. De rechtbank vindt daarom dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Daarnaast vreest de rechter voor herhaling en vormt hij een gevaar. Om dat risico te verkleinen vindt de rechtbank het noodzakelijk dat de man een jaar behandeld wordt in een psychiatrisch ziekenhuis.



Wel werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van een bedreiging en van het onbruikbaar maken van zijn ophoudcel. Tegen de man werd twee weken geleden negen maanden gevangenisstraf en tbs geëist.