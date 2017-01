Vier opleidingen van HU verplaatst naar Utrecht

In Utrecht wordt een nieuwe afdeling Social Work (ISW) opgetuigd. Daarin gaan per september van dit jaar verschillende studies samen. Het gaat om Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Dat blijkt uit verschillende publicaties in Trajectum, het weekblad voor de Hogeschool Utrecht.



De drie studies worden onder meer in Amersfoort gegeven. De HU besloot dat de nieuwe opleiding ISW niet in Amersfoort maar in Utrecht wordt gesitueerd. Derde- en vierdejaars studenten zouden nog in staat worden gesteld hun opleiding in Amersfoort af te ronden, de rest van de studenten moet meeverhuizen naar Utrecht.



Net voor het kerstreces besloot de faculteitsraad van Maatschappij en Recht dat ook de opleiding Creatieve Therapie gaat verhuizen naar Utrecht. De oude opleiding Middeloo bestaat 70 jaar en heeft al die tijd in Amersfoort gezeten.



Uiterlijk 2018

Het college van bestuur en de onderwijsminister moeten nog definitief toestemming geven, maar de HU gaat ervan uit dat de verhuizing van deze laatste studie in september van dit jaar, en als dat niet lukt uiterlijk in 2018, haar beslag zal krijgen. Alle leerlingen Creatieve Therapie moeten dan in een keer overgaan naar Utrecht.



De verplaatsing van de Amersfoortse opleidingen naar Utrecht treft in totaal 942 studenten: 21 CMV'ers, 357 MWD'ers, 324 SPH'ers en 240 studenten Creatieve Therapie. Dat blijkt uit leerlinggegevens van DUO, de uitvoeringsdienst van de Rijksoverheid voor het onderwijs. Dat is bijna een derde van de 3300 studenten die de HU in 2016 telde. Bij het betrekken van de nieuwbouw aan de Amsterdamseweg in 2010 sprak de HU de verwachting uit dat de Amersfoortse afdeling binnen enkele jaren zou uitgroeien naar meer dan 4000 hbo-studenten. Die ambitie werd voor zover bekend nooit gehaald.



Op dit moment wordt een deel van de school bevolkt door 1100 mbo'ers. Twee jaar geleden werd een nauwere samenwerking van de HU met MBO Amersfoort aangekondigd. Een parkeerterrein naast de nieuwbouw op de hoek van de Brabantsestraat, dat bedoeld was voor toekomstige uitbreiding van de HU, werd vorig jaar verkocht aan ontwikkelaar Schipper Bosch. Die wil er woningen bouwen.



Schande

Oud-docent Guido de Wijs spreekt schande van met name het aangekondigde vertrek van de opleiding Creatieve Therapie uit Amersfoort. ,,Iedereen in onze stad zou moeten protesteren tegen dit besluit'', zegt hij. ,,'Middeloo' bestaat 70 jaar en dat zou gevierd moeten worden. Maar nee hoor, de bakermat van de creatieve therapie in Nederland wordt verplaatst naar de Uithof. Je kunt net zo goed de Koppelpoort naar de stad Utrecht overhevelen. Wat een aderlating.''



De Hogeschool Utrecht wilde gisteren geen toelichting geven op de verhuisplannen.