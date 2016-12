Vijf jaar cel voor doodslag in kraakpand Hoevelaken

Volgens de rechtbank in Arnhem was er geen sprake van een vooropgezet plan. Daarom is de man vrijgesproken van moord. De advocaat van de verdachte deed tijdens de zitting op 13 december een beroep op 'noodweer'. Dat is door de rechtbank verworpen. De veroordeelde man werd aangevallen in zijn kamer en verweerde zich door zijn belager negen maal met een koksmes te steken.



Hij mocht zich, aldus de rechtbank, verdedigen, maar de manier waarop was buitensporig. Het slachtoffer was op dat moment namelijk niet (meer) gewapend. In haar uitspraak hield de rechtbank rekening met de omstandigheden.



De Hoevelaker was verminderd toerekeningsvatbaar tijdens zijn daad. Volgens een psychologisch rapport is de dader een kwetsbaar persoon, die 'onvoldoende' in staat zou zijn om in stressvolle situaties 'adequaat te handelen'.