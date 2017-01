Vijftien tips over brandstichting Gounodstraat

'Bertus de Man stierf door cocaïne en politiegeweld'

14:22 Hartfalen door overmatig cocaïnegebruik en het geweld dat agenten gebruikten bij zijn aanhouding is Bertus de Man fataal geworden. Van een overdosis was geen sprake, concludeert patholoog anatoom Frank van de Goot na sectie op het lichaam van de 30-jarige Nijkerker. De Man overleed op 17 januari in het ziekenhuis van Amersfoort, enkele uren na zijn arrestatie in de Langestraat.