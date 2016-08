Volwassen baby's in zachte handen van Soestse Sarah

Vrijwel alleen mannen reageren op haar advertenties waarin Sarah (een schuilnaam) zichzelf aanbiedt als 'mama' voor een volwassene die even in de rol van baby of peuter wil kruipen. ,,Meestal gaat het om jonge mannen tussen de 25 en 30, 35 jaar, soms van 40 jaar'', zegt ze. ,,En er hebben al twee stelletjes gereageerd.''



Wat zij doet in een sessie van een uur of drie per week, twee weken of maand is soms niet meer dan een rollenspel, maar kan ook heel serieus zijn. ,,Er zijn mannen die daar behoefte aan hebben. In Engeland bijvoorbeeld is het al veel bekender. Ze willen worden verzorgd als baby. Soms omdat ze gewoon die fantasie hebben, maar ook omdat ze aandacht of genegenheid tekort zijn gekomen van hun eigen moeder. Ik kan me dat heel goed indenken.''



Serieus

Toen ze er voor het eerst van hoorde, schoot ze zelf ook wel even in de lach, geeft ze toe. ,,Maar er kan ook verdriet achter zitten en dat neem ik serieus. Ik probeer in een kennismakingsgesprek wel uit te vissen waar het vandaan komt: is er behoefte aan een knuffel, aan een zorgeloze middag of aan entertainment, een rollenspel? Als iemand het leuk vindt om op deze manier een leuke middag te beleven: welkom. Ik lach niemand uit.''