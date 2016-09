'Vriendengroep deed actief mee met fatale vechtpartij

Op de beelden is te zien hoe de groepen met elkaar op de vuist gaan. Vorige week bracht de politie het verhaal naar buiten dat de vriendengroep waarmee Gerritsen voor een vrijgezellenfeest in Amsterdam was, tijdens het stappen een vechtpartij wilde sussen tussen een groep vermoedelijk Poolse mannen en een aantal lichtgetinte mannen. Nu blijkt echter dat de groep uit Voorthuizen na het uitgaan in de Bananenbar op de Oudezijds Achterburgwal buiten actief aan de vechtpartij mee zou hebben gedaan. Politiewoordvoerder Ellie Lust: ,, Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de vriendengroep, inclusief Robert Gerritsen, zelf onderdeel heeft uitgemaakt van de vechtpartij die avond.'' ,,Wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor het fatale letsel staat nog niet vast, maar er is door beide partijen fors geweld gebruikt." Ook maakte de politie in het programma bekend dat de drie mannen waarmee de groep het aan de stok kreeg niet zoals eerder gedacht Poolse mannen waren, maar vermoedelijk van Roemeense afkomst zijn.

Letsel

In de uitzending werden beelden van de drie mannen getoond. Twee van de drie mannen moeten tijdens de vechtpartij letsel in het gezicht hebben opgelopen en een van de mannen moet in het water zijn gevallen. De politie ontving van getuigen en ondernemers honderden uren aan beeld. Aan de hand van die beelden kon de politie een reconstructie maken van wat er zich tijdens de avond van de dodelijke mishandeling heeft afgespeeld.



Vorige week behandelde de politie de mishandeling van Gerritsen ook al in het programma Opsporing Verzocht. Dat leverde vijftien tips op. Volgens Lust hebben de getuigenverklaringen het onderzoek verder geholpen. De politie is nu op zoek naar mensen die kunnen uitleggen wat de aanleiding van de vechtpartij is geweest.



Gerritsen is afgelopen vrijdag in besloten kring begraven op de gemeentelijke begraafplaats Diepenbosch in zijn woonplaats Voorthuizen. De familie liet in een rouwadvertentie weten zijn dood 'onbegrijpelijk en oneerlijk' te vinden. Gerritsen was tegelzetter en vader van twee kinderen.