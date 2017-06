Vuurwerkbom bij truckbedrijf

Jongerenbende verdacht van reeks inbraken

9:40 Negen jongeren worden verdacht van het plegen van een serie inbraken in woningen in Amersfoort, Hooglanderveen, Bunschoten, Ermelo en Harderwijk en in een school in Bunschoten en twee stacaravans in Ermelo tussen afgelopen september en begin dit jaar. De verdachten zijn tussen de 15 en 20 jaar oud.