Waar is de hond die Paddy toetakelde?

Lidija van Harten - Pensa slaapt nauwelijks nog. Haar gedachten zijn bijna continu bij haar 14-jarige volbloed, die met het mooie weer zwaargewond in zijn box moet staan. De wonden die de dierenarts zondagmiddag zo goed mogelijk hechtte, zijn deels weer opengesprongen. Door vochtophoping is de druk te groot geworden.



,,Negen uur 's ochtends was het, toen ik mijn man in paniek hoorde roepen: 'Lidija, Lidija kom snel, er is iets vreselijks gebeurd'. Ik was twee van onze paarden uit de wei aan het halen en hij had Paddy gepakt. Ik schrok me kapot. Ik zag de stukken vlees aan Paddy's borst hangen. Een afschuwelijk gezicht'', vertelt eigenares Van Harten. Het ongeloof is nog steeds hoorbaar in haar stem. ,,Het eerste wat ik dacht was: dit heeft een hond gedaan.''



Hond

De in allerijl toegesnelde dierenarts bevestigde haar vermoeden. Hele hompen vlees zijn uit de borst van Paddy gebeten. Ook is een deel van de huid verdwenen. ,,Ik heb foto's van Paddy's wonden op Facebook geplaatst en daar krijg ik veel reacties dat dit het werk moet zijn van een mens. Dat mijn paard met een mes is aangevallen. Maar dat klopt écht niet. De randen van de wond zijn rafelachtig. En nogmaals, er zijn echt stukken vlees uit Paddy weg. Vermoedelijk het werk van een hond die bijt en niet meer loslaat.''



De politie heeft net als de eigenares de foto's in de openbaarheid gebracht, in de hoop de baas van de hond te kunnen opsporen. ,,Mogelijk heeft iemand in de beurt van Leusden zondagochtend een hond gezien met een bebloede bek. Wij willen erg graag in contact komen met de bezitter van het dier. Een hond die een paard bijt is niet normaal natuurlijk. Daarom willen we weten om wat voor hond het gaat en of het beest al vaker agressief is geweest'', aldus politiewoordvoerder Leonie Bosselaar.



Vreemd figuur

Volgens Lidija van Harten heeft een buurvrouw een vreemde figuur zien lopen over de dijk bij het weiland van Paddy, precies rond de tijd dat het paard gewond moet zijn geraakt. ,,De man was plotseling verdwenen en had een zwaargebouwde hond bij zich. Dat hebben we aan de politie doorgegeven.''



Voor Van Harten staan haar dagen voorlopig vooral in het teken van het herstel van haar Engelse volbloed. Steevast om half zes 's staat ze op, om zijn wonden te spoelen en zijn stal te verschonen en medicijnen te geven. Paddy laat toe zonder tegen te stribbelen. ,,We hebben al veel meegemaakt samen. Twee jaar geleden kregen we een ongeluk op de A2. Paddy brak zijn rug en werd twee keer geopereerd. Door alle liefdevolle verzorging is hij veranderd van een vurige volbloed in een echt knuffelbeest.''