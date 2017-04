Werkstraf en rijverbod geëist voor dodelijk scootmobielongeluk

De officier geloofde wel dat de Soester anderhalf jaar geleden met zijn Mercedes niet expres door rood is gereden. De echtgenote van de bestuurder die naast hem zat, houdt ook vol dat het verkeerslicht op groen stond. De automobilist die achter de Soester reed, zegt dat het licht al een paar seconden rood was. Volgens de deskundigen van de politie moet het stoplicht op rood hebben gestaan.

De officier benadrukte dat verkeersdeelnemers de verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van de andere weggebruikers. Zij benadrukte dat de scootmobiel kansloos was toen hij door de Mercedes van de Soester werd geraakt. De verdachte kan het volgens de reclassering niet verkroppen dat hij door rood is gereden. De Soester was in de rechtbank in tranen.