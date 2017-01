Winterlammetjes wekken vertedering

Wankelend proberen de lammetjes voor het eerst op eigen benen te staan. Rode vlekken op hun vacht verraden dat ze nog maar net op de wereld zijn. De moederschapen hebben nog nauwelijks tijd gehad hun kroost schoon te likken. ,,De lammetjes kunnen prima tegen de lage temperaturen'', verzekert eigenaar Gert van de Bor van De Grazerie in Kootwijkerbroek. ,,Het zijn heideschapen. Een sterk ras.''



De schapen van Van de Bor worden vanaf april losgelaten op de dijken langs de Eem, om daar het gras kort te houden. In het najaar staan de gewolde dieren bij boeren in de wijde omgeving om daar hun werk te doen. Alleen om te lammeren gaan ze terug naar De Grazerie.



Gras

Van de Bor: ,,Einde van de week gaan we beginnen om vierhonderd schapen terug te halen. De vijf lammetjes van vandaag zijn niet te vroeg geboren, hoor. Ze werden verwacht. We wilden de schapen nog even buiten houden, zodat ze al het gras van boeren goed kort konden grazen.''



Zijn eerste borelingen van 2017 heeft Van de Bor zelf nog niet kunnen aanschouwen. Hij vermoedt dat de vijf lammetjes van twee of drie ooien afkomstig zijn. ,,De schaapsherder is ernaartoe, om te kijken hoe het gaat'', zegt Van de Bor. Inmiddels is hij toch wel nieuwsgierig geworden naar de jonge dieren.



De schapen van De Grazerie worden in opdracht ingezet voor het begrazen van dijken, heidelandschappen, parken en plantsoenen door heel Nederland. Ook verzorgt het bedrijf uit Kootwijkerbroek workshops en demonstraties schapendrijven met bordercollies.