'Winterzwemmen in 't Hens cool en koel'

Behalve dat Sterenberg het lekker vindt, is een regelmatige onderdompeling in koud water ook heel gezond, stelt ze. ,,Bij winterzwemmen krijgt je lichaam een boost. Het springt in de afweerstand, alsof je aangevallen wordt. Je vitale organen krijgen een drie keer betere doorbloeding.''



Volgens deelnemer Adriaan Sleeuwenhoek, die als één van de weinige kopje onder gaat, is het vooral fysiek een uitdaging. Hij is elke week aanwezig om een frisse duik te nemen en vindt het geestelijk steeds makkerlijker worden. ,,Dat is wel te trainen. Ik zeg het altijd zo: winterzwemmen is koel en cool.''



Waar winterzwemmen in Noord-Europese landen als Finland, Noorwegen en Zweden een traditie is, hoopt Sterenberg dat de groep winterzwemmers in Amersfoort en omstreken ook steeds groter wordt. ,,Het is vrijblijvend. Iedereen kan aansluiten en het winterzwemmen ervaren. Als je het eenmaal doet, wil je steeds vaker. Kijk maar naar Debbie; die is nieuw en wil het liefst elke dag.''